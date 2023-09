GF, Signorini rimprovera i concorrenti e fa una gaffe: "Basta con questo perbenismo"

A quanto pare la politica no-trash della nuova edizione del GF si sta rivelando controproducente per gli ascolti del programma e le dinamiche tra i concorrenti all’interno della Casa e, per questo, Signorini ha deciso d’intervenire.

Alfonso Signorini rimprovera i concorrenti

Il GF è iniziato da due settimane ma forse, per paura di sbagliare e rischiare una squalifica, i concorrenti non sempre hanno detto quello che pensano e, di fatto, a due settimane dall’inizio del programma si sono instaurate sempre meno dinamiche, facendo sì che lo show risultasse “noioso” per molti e che gli ascolti non fossero tra i più ottimistici.

Lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha deciso allora d’intervenire in merito alla questione, e ha ripreso i concorrenti affermando: “Siete tutti educati come piace a noi, ma l’educazione non vuol dire perbenismo, sentitevi liberi di dire quello che pensate davvero, anche risultando scomodi”. Il conduttore ha poi commesso un piccolo scivolone, affermando che il programma sarebbe iniziato da 20 giorni (quando invece è iniziato da appena 2 settimane). “Sono passati 20 giorni dall’inizio del programma, se non di più. Ormai è tanto tempo“, aveva detto. Prima dell’inizio di questa nuova stagione del GF il conduttore si era scusato per via dei contenuti fin troppo trash presenti allo show.