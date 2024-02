GF, Signorini rimprovera i concorrenti: il motivo

Durante l’ultimo appuntamento con il GF, Alfonso Signorini ha perso la pazienza e ha rimproverato i concorrenti con parole pesanti. A far infuriare il conduttore sono state le condizioni in cui lasciano la Casa.

Nel corso dell’ultima diretta del GF, Alfonso Signorini si è schierato con Massimiliano Varrese e ha rimproverato i concorrenti. Il conduttore si è agganciato alla ramanzina che, nei giorni scorsi, il concorrente ha fatto ai suoi coinquilini sulle condizioni della casa. Ordine e pulizia scarseggiano, tanto che qualcuno ha anche trovato una sorpresa disgustosa in bagno e la regia è stata costretta alla censura.

Dopo aver richiamato l’attenzione dei concorrenti, Signorini ha tuonato:

“Voglio dire a tutti i ragazzi, dato che le accuse di Massimiliano sono rivolte a loro, che lasciare la Casa nelle condizioni in cui la lasciate è veramente orribile . È un segno di maleducazione veramente mai vista. Perché comunque a casa mia lasciare la cicca della sigaretta nel bicchiere o il piatto sporco nel lavello… Queste robe qua, prima di andare a letto, si devono pulire. Sono le basi della buona educazione.”.

Signorini ha concluso parlando di un argomento che, in tutte le edizioni del GF, è sempre finito al centro delle discussioni: il riposo notturno. Ha dichiarato:

“E poi se una persona dorme voi non avete nessun diritto di saltare e ridere sguaiatamente all 5 e mezza del mattino. Perché questo povero cristo ha tutto il diritto di dormire in santa pace”.