Entrata al GF da una manciata di giorni, Simona Tagli ha già capito da che parte stare. Dopo l’ultima puntata, l’ex showgirl ha asfaltato Perla Vatiero e Greta Rossetti, schierandosi con Beatrice Luzzi e il suo gruppo.

GF: Simona Tagli asfalta Perla e Greta

Simona Tagli è entrata al GF pensando di dover litigare h24 con Beatrice Luzzi. Eppure, le sono bastati pochi giorni per capire che l’attrice dai capelli rossi è solo una vittima del branco. Non a caso, dopo l’ultima puntata, l’ex showgirl ha asfaltato Perla Vatiero e Greta Rossetti.

GF: il pensiero di Simona su Perla e Greta

La Tagli non ha alcun dubbio: Perla è una “iena” e ha attaccato Beatrice per l’eliminazione di Vittorio Menozzi solo per strategia. Greta, invece, dovrebbe vergognarsi per i suoi atteggiamenti da gatta morta. In merito alla Vatiero, Simona ha tuonato:

“Se a vent’anni fossi stata una iena così oggi sarei sulla luna, ha messo i piedi avanti per non cadere indietro. Sembrava una valchiria.”.

Parlando della Rossetti, invece, ha dichiarato:

“Lei era sempre buttata su Vittorio, è brutta questa cosa che giocava con lui e Sergio. Non esce bene neanche lei. Detto fra di noi secondo me ha fatto una figuraccia“.

GF: Simona si schiera con Beatrice

Dopo aver asfaltato Greta e Perla, Simona si è schierata apertamente con Beatrice:

“Ti vogliono distruggere ma noi siamo ancora qua [lei e Stefano, ndr] e pensa che io ero entrata come una tua antagonista”.

La Luzzi ha replicato: