Sergio D’Ottavi è entrato al GF da qualche settimana, ma ha già dimostrato di essere un concorrente esemplare. Nelle ultime ore, ha perfino smontato la dinamica creata ad hoc da Greta Rossetti e dagli autori.

GF: Sergio smonta la dinamica di Greta e degli autori

Qualche giorno fa, Greta Rossetti ha candidamente ammesso di non essere interessata né a Sergio D’Ottavi e né tantomeno a Vittorio Menozzi. Non solo, parlando con Perla Vatiero ha rivelato che sono stati gli autori del GF a spingerla a creare una dinamica. Ha dichiarato: “Con Sergio non c’è niente! Sì però loro mi facevano domande… cose su me e lui… carini e coccolosi. Però dai in qualche modo dobbiamo aiutarli. Amo ma da casa cosa cavolo guardano?“. Nelle ultime ore, perfino Sergio ha smontato questa suo finto teatrino.

Sergio asfalta Greta, ma il GF fa scattare la censura

Dopo aver avuto un confronto con Vittorio, Greta ha voluto parlare con Sergio. Questi suoi face to face, vuoti e inutili, fanno ovviamente parte della dinamica che sta provando a costruire. Fortunatamente, D’Ottavi non è stupido. La Rossetti ha esordito:

“Sento che per me è difficile, vuoi o non vuoi è difficile. Vuoi o non vuoi… l’unico modo per facilitarmi è vivermela”.

Sergio, visibilmente infastidito, ha replicato:

“Ancora con questo vuoi o non vuoi? Hai creato un triangolo che non esiste, perché le amicizie non creano triangoli, non creano dinamiche e poi perché…”.

Il discorso di D’Ottavi è stato censurato dagli autori del GF proprio sul più bello, chissà perché.

GF: Greta vuole fare fessi i telespettatori

Greta, convinta della stupidità dei telespettatori del GF, ha avuto un confronto anche con Letizia Petris. Questo face to face, a differenza degli altri, ha lo scopo di accendere i riflettori sulla dinamica del finto triangolo. Ha dichiarato:

“Adesso ancora non so decidere. Mi piacciono entrambi nella mia vita, ma non so definirli bene. vuoi o non vuoi uno mi dà la sicurezza da uomo che mi capisce e mi comprende, mi sento protetta e sostenuta. Vitto è un rapporto adolescenziale, che sei con gli occhioni… No so di cosa ho bisogno adesso nella mia vita”.