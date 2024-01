GF: Stefano Miele fa outing ad un cantante famoso

Durante una chiacchierata al GF, Stefano Miele ha fatto outing ad un cantante famoso. Le sue dichiarazioni hanno fatto molto scalpore, soprattutto perché l’artista in questione non ha mai voluto parlare pubblicamente del suo orientamento sessuale.

Stefano, Beatrice e Fiordaliso stavano parlando di Mahmood. Ad un certo punto, la Luzzi ha esclamato: “Lui è egiziano forse? Algerino? La mamma è della Sardegna? Lui è stato fidanzato con Elodie, o dico una cosa falsa?“. Miele, senza giri di parole, ha replicato: “No lui è gay!”. Mahmood, è bene ribadirlo, non ha mai fatto coming out.

Intervistato dal settimanale Chi, Mahmood ha parlato così del suo orientamento sessuale:

“Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza. […] Sono felice e sono fidanzato. Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione. Non mi pongo il problema. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, perché presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. E’ come per l’integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già. Se vado a letto con un uomo o una donna non frega niente a nessuno”.