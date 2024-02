Inaspettatamente, Massimiliano Varrese si è schierato con Beatrice Luzzi. L’attore ha asfaltato Perla Vatiero e l’ha invitata a ragionare sull’eliminazione di Vittorio Menozzi. I fan non si aspettavano questo suo improvviso momento di lucidità.

GF: Varrese si schiera con Beatrice e asfalta Perla

L’eliminazione di Vittorio Menozzi dal GF continua a far discutere. La Casa si è nuovamente spaccata in due: una fazione è contro Beatrice Luzzi e l’accusa di essere responsabile della sua cacciata, l’altra difende l’attrice. E’ bene sottolineare che la Regina di Cuori non ha nominato il modello, per cui non è la causa della sua uscita. Inoltre, anche se l’avesse votato non avrebbe alcuna responsabilità. Durante una delle tante discussioni post puntata, Massimiliano Varrese si è schierato con Beatrice.

Il discorso di Varrese sull’eliminazione di Vittorio

Varrese, intromettendosi nella discussione tra Beatrice e Perla. ha dichiarato:

“Avendo vissuto Vittorio in tutte le salse, mi ci sono scontrato e chiarito… abbiamo avuto un rapporto profondo. Ho imparato tanto da lui, come persona e come uomo. Lo ringrazio di questo, ma Vittorio è responsabile delle sue azioni, delle cose dette e soprattutto non dette con chiarezza. E’ sempre rimasto in bilico, non ha mai avuto coraggio di prendere una posizione quando c’era da prenderla o in un modo o in un altro”.

Varrese si schiera con Beatrice e sorprende i fan del GF

Dopo aver spiegato in modo lucido perché Vittorio è stato eliminato dal GF, Varrese ha invitato i compagni a “riprendersi”. Ha concluso: