Gf Vip 6, Aldo Montano confessa a Davide Silvestri: “Ecco cosa ho detto di te agli autori”

Nella Casa del Gf Vip nuove dinamiche stanno evolvendo: ecco cosa ha confessato Aldo Montano su Davide Silvestri in confessionale

Davide Silvestri e Aldo Montano sono sempre apparsi un po’ distaccati l’uno verso l’altro nella Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia nei giorni scorsi qualcosa sembra essere cambiato, soprattutto dopo la piccola incrinatura nel legame tra l’attore e Soleil Sorge.

Davide e Aldo hanno infatti passato diverso tempo insieme, chiacchierando, ridendo molto e prodigandosi anche in lezioni di scherma. Pertanto l’ex protagonista di Vivere ha voluto parlare con lo schermidore, rivelandogli quello che pensa di questa loro nuova amicizia.

Devo dire che Mi è Piaciuto molto Prima il momento tra Davide e Aldo… hanno condiviso un momento di scambio Sincero e davvero lo apprezzo. Poi vedremo come proseguirà la cosa ma in qst caso mi é Piaciuto Davide con Aldo devo ammetterlo. #gfvip pic.twitter.com/p814PFVuOJ

Davide ad Aldo:

“Ho detto in confessionale che ti ho rivalutato in bene,a me non interessa il ti voglio bene,le parole,a me interessa un gesto,e a me quando è arrivata la mia ragazza e mi hai abbracciato o tanti altri piccoli momenti,ti ho rivalutato..”

E si abbracciano.🤩#gfvip pic.twitter.com/ad2zqxroVY

