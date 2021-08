Gf Vip 6, Alfonso Signorini: “Niente influencer nel cast”

Alfonso Signorini ha svelato che non saranno presenti personaggi provenienti dal web nella sesta edizione del GF Vip.

Alfonso Signorini: gli influencer al GF Vip

In vista della sesta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini – che per la terza volta sarà conduttore del programma – ha svelato perché non avrebbe scelto influencer o personaggi provenienti dal web per prendere parte allo show.

“Questa è la fase più critica in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro: preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto”, ha ammesso il conduttore, che invece nelle precedenti edizioni si era dimostrato ben propenso a invitare volti presenti sui social e su internet (come Denis Dosio, Giulia Salemi o Tommaso Zorzi, quest’ultimo vincitore della sesta edizione del programma).

Il conduttore ha affermato che la sua decisione sarebbe dovuta alla volontà di cambiare “registro” e di non ripetersi.

“Siccome non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazzi e ragazze, tra loro molto diversi”, ha ammesso il celebre conduttore.

Alfonso Signorini: il cast del GF Vip

Circolano sempre più indiscrezioni riguardo i nomi dei possibili concorrenti della sesta edizione del reality show. Tra questi vi sarebbero Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi (figlia di Asia Argento e di Morgan), le sorelle principesse etiopi Jessica, Lulu e Charlie Selassie, l’ex tronista Sophie Codegoni, l’ex volto di Termptation Island Tommaso Eletti e molti altri.

Sui social in tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più sulla nuova stagione del programma e sul suo atteso inizio.

Alfonso Signorini: gli opinionisti

Per la sesta edizione dello show la scelta di Alfonso Signorini per quanto riguarda le opinioniste è ricaduta su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nella precedente edizione gli opinionisti erano stati Pupo ed Antonella Elia. Proprio la famosa soubrette ha scagliato una frecciatina infuocata contro le sue “sostitute” e ha dichiarato: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me.

Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”.