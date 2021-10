Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni hanno passato la notte nello stesso letto: tra i due sarebbe stata vista più di una tenerezza

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi appaiono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip 6. L’imprenditore napoletano, divenuto popolare per via del flirt della scorsa estate con Belen Rodriguez, è stato anche il fidanzato della sua attuale coinquilina Soleil Sorge.

Tuttavia la notte scorsa si è infilato nel letto in cui dormiva l’ex volto di Uomini e Donne con Jessica Selassié.

Sophie e Gianmaria: amicizia o qualcosa di più?

I due gieffini pare peraltro che si siano scambiati abbracci e tenerezze per gran parte della nottata, in un inaspettato avvicinamento che ha però fatto storcere il naso ad alcuni fan del programma. Le critiche ricevute a mezzo social riguardano nello specifico il fatto che Sophie abbia legato con Soleil all’interno della Casa.

Ma alla fine Sophie se la fa la storiella con Gianmaria? #GFvip — ɪɴꜱᴀɴɪᴛʏ ᴀɴɢᴇʟ (@InsanityAngel1) October 8, 2021

Nonostante la relazione dell’ex naufraga con Gianmaria sia finita, tale approccio è infatti stato visto da molti come una sorta di “tradimento” da parte dell’amica. Ovviamente in molti hanno ravvisato anche un comportamento poco chiaro del partenopeo nei confronti di Greta, la sua fidanzata che lo sta aspettando fuori e che gli ha già fatto un discorso molto mirato durante la sua ospitata in trasmissione.

Gianmaria e Sophie in confessionale …la regia non vedeva l ora di dire andate a letto #gfvip — Leo (@ellebisi1) October 8, 2021

Anche la mamma della giovane modella si è peraltro espressa contro l’imprenditore, dopo che quest’ultimo aveva fatto delle osservazioni poco eleganti su Sophie. La donna aveva di fatto duramente redarguito Gianmaria Antinolfi definendolo un “bruttone del Neolitico” e spronandolo a chiedere scusa alla figlia.