Gf Vip, Jo Squillo nella bufera per via della frase detta ad Ainett: “Mi vergognavo come una scimmia”

Anche la sempre attenta Jo Squillo è caduta nella trappola delle gaffe involontarie: l'uscita dell'artista che non è piaciuta ai fan

Una nuova immensa gaffe a sfondo razzista è stata quella notata dai sempre super attenti telespettatori del Grande Fratello Vip. Protagonista dell’inaudito scivolone è stata questa volta la cantante e attivista Jo Squillo, in prima linea proprio per combattere le discriminazioni soprattutto nei confronti delle donne.

Jo Squillo bacchettata dai fan

E proprio a una donna è stato rivolto il suo epiteto, pur ovviamente in maniera del tutto involontaria. L’interprete di “Siamo donne” stava infatti conversando con gli altri coinquilini della Casa di Cinecittà, quando è incappata nel tremendo strafalcione, che potrebbe aver turbato la sensibilità di Ainett Stephens. La frase incriminata è stata per la precisione: “Mi sono vergognata come una scimmia”.

Il fatto che abbia chiesto scusa è un aggravante comunque, perché non ci dovrebbe minimamente pensare ad Ainett al solo pronunciare la parola scimmia. Jo Squillo vergognosa e ipocrita fino al midollo. — * (@nicacaso) October 7, 2021

Nella stessa sera Manuel ha detto la nword e Jo Squillo “scimmia” davanti Ainett. Nessun rancore, nessuna discussione, nessuna polemica. Ciò dimostra che il problema non era la questione razzismo, ma Soleil #gfvip — Naike (@dettagliata) October 8, 2021

Incredibile, ma vero, anche Jo Squillo ha così preso un incredibile abbaglio, accorgendosi poi subito della gaffe e chiedendo scusa. Gli utenti più moralisti hanno ovviamente commentato ampiamente sui social, non trattenendo l’incredulità di fronte a quest’uscita infelice della 59enne milanese.