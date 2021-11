Gf Vip 6: i commenti della Marchesa d’Aragona sui concorrenti del reality

La Marchesa d’Aragona ha deciso di analizzare alcuni momenti del Gf Vip 6 per poi dare la sua sincera opinione sui gieffini in gioco

La Marchesa d’Aragona ha deciso di commentare con la sua solita verve gli ultimi accadimenti della Casa del Grande Fratello Vip. Definendo “tristissima e noiosa” la conversazione dai toni materni di Katia Ricciarelli con Soleil Sorge, la nobildonna ha tacciato l’influencer di pensare solo a sé stessa e di avere un ego gigantesco seppur immotivato.

Il Gf Vip visto dalla Marchesa d’Aragona

Non è poi mancata una stoccata per Miriana Trevisan, con la quale la cantante si è rammaricata di non essere mai riuscita a stabilire un rapporto. “Tragicomica” è stata infine per lei la finta uscita di Alex Belli dalla porta rossa, con una Soleil ancor più surreale e ridicola mentre tentava di trattenerlo ricattandolo con la sua stessa fuoriuscita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il clou delle boutade, sempre secondo la Marchesa, è poi arrivato quando lo stesso attore ha deciso di rimanere per volere della moglie Delia Duran, che lo aveva pregato di restare nella Casa il più a lungo possibile. Infine la nobile ha rimarcato il “misterioso arcano” relativo all’affermazione di Alex Belli sulla speciale “chimica artistica” che lo accomuna con l’ex naufraga, sulla quale ha però preferito poi stendere un “pietosissimo velo di silenzio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Unico momento di verità è stato secondo Daniela Del Secco D’Aragona l’incontro di Giucas Casella con la sua adorata cagnetta Nina. Insomma, un resoconto davvero irriverente quanto divertente che ha condensato l’ultima diretta del reality show di Canale 5.