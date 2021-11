Gf Vip 6: Alex Belli confessa di sentire la mancanza di Soleil Sorge, ora distante da lui

Alex Belli ha rivelato di soffrire per l'allontanamento di Soleil Sorge, dovuto al confronto in diretta con la moglie di lui, Delia Duran

In pochissimi giorni il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip si è tremendamente raffreddato. La gieffina si è infatti distaccata dal bell’attore parmense per riavvicinarsi inaspettatamente all’ex Gianmaria Antinolfi. Tale piega degli eventi ha portato Alex ad accusarla di essere incoerente, mentre anche lei non si è risparmiato delle critiche all’ex amico.

Alex mi sembra che tu sia un po geloso, dopo che Gian si è avvicinato a soleil. Fatti da parte e pensa a tua moglie fuori — Antonio (@Antonio98632605) November 12, 2021

Ad oggi io non riesco a leggere sincerità nei gesti che Alex fa verso Soleil e anzi, vi dirò, mi danno quasi fastidio. Tolgo il quasi.

Non mi piace.

Vorrei tanto che lei vedesse tutte le clip e lo mandasse a cagare una volta per tutte. #gfvip — 🎭 (@eatpraytrash) November 12, 2021

Alex Belli si confessa con Sophie

L’influencer ha infatti affermato di essere infastidita dal tentativo di Alex di sminuirla, continuando tuttavia a dimostrare di non essere interessato a lei. Belli, dal canto suo, sembra aver trovando una certa consolazione in Sophie Codegoni, alla quale ha però confidato di sentire la mancanza di Soleil. Le dichiarazioni del gieffino, riportate da un comunicato apparso sul sito del reality di Canale 5, sono state molto chiare, seguite poi da un confronto tra i due concorrenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Nel mentre, la stessa Sophie ha espresso alcune perplessità sul comportamento della Sorge, riscontrando anche lei una certa incoerenza. L’ex tronista di Uomini e Donne pensa infatti che Soleil si stia comportando in questo modo solo per sfida nei confronti di Alex.

Non resta dunque che attendere la prossima diretta di venerdì 12 novembre 2021 per assistere all’ennesimo confronto/scontro tra i due Vipponi.