Gf Vip 6: il massaggio bollente di Manuel Bortuzzo a Lulu Selassiè durante la notte

Complice un massaggio super caliente, Manuel Bortuzzo a Lulu Selassiè si sono riavvicinati durante la notte: i commenti dei fan

Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè hanno avuto un nuovo riavvicinamento al Grande Fratello Vip. Durante la notte, infatti, la principessa etiope si è sdraiata sul letto in lingerie e maglietta, chiedendo al nuotatore di farle un massaggio. Lui, seppur inizialmente un po’ titubante, ha però poi ceduto alla tentazione iniziando il trattamento.

Alla domanda di Lulù sulla sodezza del suo Lato B, un Bortuzzo del tutto “infuocato” ha quindi domandato alla produzione di attivare l’aria condizionata…

Per me è Manuel che ogni volta è categorico sulla chiusura della sua storia con Lulu e invece alla fine ci ricasca sempre.

Come biasimarlo…🧚 #gfvip pic.twitter.com/973LTkCTfU

— L💕 36%🧚 (@supremanes) December 9, 2021