Gf Vip 6: il massaggio di Alex Belli a Soleil Sorge commentato da Delia Duran in hotel

Dopo aver visto il sensuale massaggio di Alex Belli a Soleil Sorge, pare che Delia Duran sia pronta a un nuovo attacco nella Casa di Cinecittà

Dopo il confronto in studio tra Delia Duran e Soleil Sorge, i rapporti tra la gieffina e Alex Belli nella Casa del Gf Vip si erano raffreddati. Tuttavia l’allontanamento è durato pochissimo, tanto che pochi giorni dopo il bell’attore e l’influencer italo-americana sono tornati a esprimere liberamente la loro complicità.

Così quando gli autori hanno fornito ai Vipponi l’occorrente per fare i massaggi, ecco che l’ex volto di CentoVetrine ha subito colto l’occasione al volo per coccolare la sua amica speciale.

Il famoso massaggio tra persone legate da chimica artistica 🤣#GfVip pic.twitter.com/Ah0qfm6Phn — ParlandoDiTrash (@ParlandoDiTrash) November 25, 2021

Delia Duran pronta per la vendetta?

Contando circa un’ora di massaggio approfondito, Alex Belli non ha tralasciato alcuna parte del corpo di Soleil Sorge. Nel mentre pare che Delia Duran, dall’albergo in cui si trova in quarantena, abbia visto tutto.

Cosa succederà dunque nel suo prossimo ingresso nella casa previsto per la diretta di venerdì 26 novembre? La Pantera di Cinecittà metterà all’angolo il dolce “marito” prendendosi una rivincita nei suoi confronti? Non resta che attendere poche ore per gustare le nuove dinamiche di questo triangolo super chiacchierato.