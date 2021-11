Gf Vip 6: il post dello staff di Alex Belli che parla di “diffamazione e minacce” dopo la lite con Aldo Montano

Il duro scontro fra Aldo Montano e Alex Belli sta diventando un argomento molto dibattutto sui social, tanto da portare lo staff dell'attore a intervenire

Com’è ormai ampiamente noto, nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli e Aldo Montano hanno avuto un duro scontro. La lite tra i due gieffini non poteva certo passare inosservata al popolo del web, che per la maggior parte si è schierato contro l’attore parmense.

Il suo account social è difatti stato riempito di attacchi e critiche feroci, tanto da spingere lo staff che se ne occupa a prendere una precisa posizione.

Lo staff di Alex Belli interviene sui social

Nel post comparso sulla pagina Instagram di Alex Belli si legge dunque di diffamazioni e minacce e della necessità di oscurare i commenti. La discussione tra i due concorrenti del reality show di Canale 5 è durata circa due giorni, fino a quando è sfociata in un vero e proprio contatto fisico.

Le provocazioni lanciate da Alex Belli nei confronti dell’atleta toscano non sono di fatto piaciute al pubblico, che, come detto, ha riempito di commenti negativi l’account social dell’ex volto di CentoVetrine.

“Le minacce e certe parole non saranno tollerate. E vi assicuriamo che ce ne sono alcune troppo gravi”, precisa ancora lo staff di Alex Belli nel comunicato di cui sopra. La questione sta dunque prendendo una piega molto seria, che non mancherà di essere sicuramente discussa in trasmissione.

Dire che la reazione di Montano sia stato un riflesso non significa giustificarla. Lui sa di essere com’è fatto e deve controllarsi o allontanarsi dalle situazioni. Non è nemmeno giusto però assecondare Belli in questo suo fingere di cascare dal pero #GFvip — cheRoba (@martasuicubi) November 4, 2021