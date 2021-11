Gf Vip 6: la critica di Guenda Goria allo speciale rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge

In qualità di grande amica di Alex Belli, Guenda Goria ha voluto dire la sua sulla speciale intesa tra l'attore e Soleil Sorge al Gf Vip 6

Da amica di Alex Belli e Delia Duran, Guenda Goria ha deciso di intervenire a Non succederà più parlando dello speciale rapporto dell’attore con Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina ha così evidenziato la loro grande quanto innegabile intesa, sottolineando peraltro come il suo fidanzato Mirko sia il migliore amico di Belli.

Parlando dunque di “complicità strategica”, la figlia di Amedeo Goria ha ammesso che la coppia potrebbe regalare delle succose novità al pubblico di Canale 5. “Tra Soleil e Alex l’intesa è destinata a crescere, soprattutto se non ci sono interferenze esterne”, ha confidato ancora la pianista, che poche ore dopo ha anche pubblicato una Ig Story in cui ha bacchettato l’ex volto di CentoVetrine.

Ma in che senso ne potremmo vedere delle belle? 🤭 Guenda ma tu non eri così amica pure della moglie di Belli? 🧐 #gfvip pic.twitter.com/51ZQEZFq2q

Guenda Goria ha così dichiarato che il comportamento di Alex Belli al Gf Vip sta dando parecchio dolore a Delia, la quale intanto ha già scritto una lettera al marito.

Aspetta e spera…. Alex non sta facendo nulla per rimodulare i suoi atteggiamenti anzi non vuole proprio.

Vedremo con il tempo ma per me lui è troppo preso da Soleil e lo notiamo tutti. Sarà un attore ma in questo caso l’interesse è più che evidente. L’unica cosa vera. #gfvip pic.twitter.com/1igjfpJj6i

