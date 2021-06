Gf Vip 6, il rifiuto a Signorini da parte di un famoso collega: di chi si tratta

Alfonso Signorini avrebbe chiesto ad un suo famoso collega di prendere parte al GF Vip 6, ma lui avrebbe rifiutato.

Un famoso collega di Alfonso Signorini avrebbe rifiutato l’offerta del conduttore per prendere parte al Grande Fratello Vip 6.

GF Vip 6: il rifiuto di un collega di Signorini

Ancora manca tempo alla messa in onda della sesta edizione del Grande Fratello Vip ma sarebbero già in corso i preparativi per lo show, al via (con tutte le probabilità) dalla fine del 2021.

Mentre la macchina dei preparativi si è attivata il conduttore starebbe facendo il giro dei suoi amici per capire chi di loro sia disposto a prendere parte al reality show, e tra questi vi sarebbe stato anche il giornalista Filippo Facci che, a quanto pare, avrebbe però rifiutato l’offerta. Secondo i rumor in circolazione Signorini starebbe valutando anche altri famosi personaggi dello show business italiano.

GF Vip 6: i possibili concorrenti

Secondo indiscrezioni tra i possibili membri del cast della nuova edizione dello show vi sarebbero anche Nina Moric, Justine Mattera e Gaia Zorzi.Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti sono curiosi di conoscere i nomi del cast che comporrà la prossima edizione del GF Vip 6 (che quest’anno si è concluso con la vittoria di Tommaso Zorzi). Oltre a loro si vocifera anche che Andrea Damante e Ignazio Moser potrebbero prendere parte alla nuova edizione dello show.

GF Vip 6: gli opinionisti

Mentre Pupo ha confermato che non sarà presente come opinionista del Grande Fratello Vip 6 (come fatto invece per la quinta edizione), Antonella Elia ha dichiarato di non avere ancora certezze in merito a una sua nuova partecipazione (in qualità di opinionista) all’interno del programma. Anche Loredana Lecciso ha rivelato che Signorini le avrebbe chiesto in passato di prendere parte allo show, ma ha affermato che avrebbe accettato solo nel caso fosse stata chiamata per il ruolo di opinionista. “Signorini mi ha chiamata per avermi nel cast, e gli ho detto che non me la sentivo. Dopo qualche mese ha richiamato dicendomi che ipotizzava per me il ruolo di opinionista, cosa che farei senza problemi”, aveva dichiarato la compagna di Al Bano, e ancora: “Poi, così come si è fatto vivo, è sparito. Non l’ho più sentito e non se n’è fatto niente”. Sarà proproprio lei il nuovo volto dello show?