Gf Vip 6, Katia Ricciarelli inviperita contro Patrizia Pellegrino: “O stai dalla mia parte o da quella di nessuno”

Per colpa di una pizza, Katia Ricciarelli è letteralmente esplosa contro Patrizia Pellegrino, da poco entrata nella Casa di Cinecittà

Entrata da pochissimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino ha già fatto qualche danno. L’attrice e conduttrice partenopea ha dapprima fatto arrabbiare Soleil Sorge e Alex Belli, per poi passare sotto le ire di Katia Ricciarelli. Tutto ha avuto inizio per colpa di una pizza, quando le sorelle Selassié hanno chiesto alla soprana di attendere prima di mangiare.

L’artista veneta è quindi sbottata sostenendo di volere la pizza subito, essendo le 10 di sera e avendo fame.

Katia a Patrizia: “o stai dalla mia parte o non stai da nessuna parte” ahaha🤣 giusto e democratico. #gfvip pic.twitter.com/B2NgE3Yird — MiriAngela_ilBiliardo (@Una_di_noi) November 23, 2021

Patrizia che canta in napoletano e per katia è inopportuna ok #GFVIP — miao (@meo_miao) November 23, 2021

Katia a Patrizia: quando sono cose dirette a me o stai dalla mia parte o stai da nessuna parte #gfvip pic.twitter.com/lXhhHWDYra — PaperTiger (@_Paper__Tiger_) November 23, 2021

Katia Ricciarelli durissima contro Patrizia Pellegrino

Per calmare gli animi, Patrizia Pellegrino, lì presente, si è messa a cantare Anema e Core, ma Katia non l’ha presa bene. “Non ti ci mettere anche tu a prendermi per il cu*o cantando queste canzoni.

C’è poco da fare dell’ironia… Sei appena arrivata e non fare queste cose, non prendermi per i fondelli, che non mi piace. […] Sei arrivata adesso: non parlare e guarda certe dinamiche. O stai dalla mia parte o non stai da nessuna parte, che sia chiaro”. Queste dunque le dure parole della ex moglie di Pippo Baudo, che ha poi ricevuto addirittura le scuse di Patrizia.