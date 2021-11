Gf Vip 6: la frecciatina di Andrea Zelletta contro Soleil Sorge e Alex Belli

Andrea Zelletta ha commentato la speciale vicinanza di Soleil Sorge e Alex Belli, non lesinando consigli alla chiacchierata coppia del Gf Vip 6

Andrea Zelletta è stato recentemente ospite del Gf Vip Party di Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Tra le tante cose di cui ha parlato, l’ex gieffino ha anche commentato la speciale complicità tra Soleil Sorge e Alex Belli, quest’ultimo peraltro impegnato in una promessa di matrimonio con Delia Duran.

Alla domanda diretta su qual è il suo punto di vista, Zelletta ha dunque prontamente risposto che quando in casa si creavano certe situazioni, lui era il primo ad allontanarsene.

Andrea Zelletta commenta la vicinanza tra Alex e Soleil

“Devo dire che è una situazione un po’ complessa. Alex ha detto che non vuole avere più vedere Delia dentro la Casa. Ma secondo me, deve capire quello che fa. Deve pensare, altrimenti è ovvio che Delia va lì incattivita”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi continuato parlando anche della sua fidanzata Natalia Paragoni. “Secondo me Alex è più innamorato della sua teatralità che delle due donne. Gli piace che si parli di sé”.

Questa dunque la sonora stoccata di Andrea Zelletta nei confronti della chiacchieratissima coppia, che continua a far ampiamente parlare di sé dentro la casa di Cinecittà.

Nonostante creda molto nell’approccio fisico, l’ex concorrente del Gf Vip 5 ha infine precisato che nel caso di Soleil e Alex si stia un po’ oltrepassando il limite. Quando la vicinanza fisica va a intaccare l’altra persona, che ne soffre, secondo Andrea è infatti giusto fare un passo indietro.