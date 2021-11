Uomini e Donne: presto sul trono un ex gieffino appena uscito dalla Casa?

Un ex gieffino appena uscito dalle mura romane potrebbe presto diventare un tronista: le ultime novità sul nuovo volto del dating show di Canale 5

Una grande novità sta per interessare Uomini e Donne? Pare infatti che Nicola Pisu, appena uscito dalla Casa di Cinecittà, possa presto partecipare al dating show di Maria De Filippi. Il questo modo l’ex gieffino tenterà di dimenticare la recente quanto cocente delusione con Miriana Trevisan, che a detta di molti lo avrebbe inutilmente illuso.

A Nicola Pisu piacciono le donne mature, a Gemma Galgani piacciono gli uomini più giovani….. Che ne pensate?? @uominiedonne @GFVIP_Official — Luigi Lonoce (@LuigiLonoce1) November 5, 2021

Nicola Pisu sul trono mariano?

Proprio della liaison con la showgirl romana Nicola si è recentemente confessato a Verissimo da Silvia Toffanin. Nell’occasione il figlio di Patrizia Mirigliani non ha speso belle parole nei confronti dell’ex moglie di Pago.

Per questo in molti hanno iniziato a supporre che il giovane possa ora partecipare al noto programma pomeridiano di Canale 5 proprio per dimenticarla. L’indiscrezione ha preso a circolare in rete da qualche giorno, ma non è stata ancora resa ufficiale dalla produzione della trasmissione mariana.

Vedremo dunque l’ex gieffino nella versione classica di Uomini e Donne oppure in quella Vip, magari in prima serata? Non resta che attendere ulteriori novità per capire quale sarà l’eventuale prossimo impegno televisivo dell’ex concorrente del reality di Alfonso Signorini.