Gf Vip 6: la passione fetish di Alex Belli e Katia Ricciarelli per i piedi di Soleil Sorge

Soleil Sorge ammalia letteralmente dalla testa ai piedi: la passione fatish di Katia Ricciarelli e Alex Belli per l'influencer italo-americana

Tra dissapori e litigate in piena regole, i Vipponi della magione romana sembrano trovare anche il tempo di divertirsi, ovvero di lasciarsi andare alle loro passioni più recondite. Nelle scorse ore, per esempio, due gieffini in particolare hanno mostrato un particolare apprezzamento per una precisa parte del corpo della bella Soleil Sorge.

Ma questo fetish per i piedi di Soleil?

😭😭😭😭😭#gfvip — Federico (@Federic1910) November 23, 2021

Ma perché hanno tutti sto fetish per i piedi di Soleil mi sento male ⚰️

Prima la vekkia ora pure Alex#gfvip pic.twitter.com/yS9IZlJAi5 — vintageaddicted (@cestlaviemacher) November 23, 2021

Katia Ricciarelli morde i piedi di Soleil in piscina

Come ampiamente commentato sui social, pare che i piedi dell’influencer italo-americano siano diventati l’oggetto del desiderio di Alex Belli. Come se non bastasse, anche Katia Ricciarelli ha mostrato grande interesse per questa parte del corpo di Soleil, addirittura mordendoli mentre si trovava in piscina con gli altri inquilini.

ma katia che morde i piedi di soleil?😭💀💀 — gab🥂 (@lipasmood) November 23, 2021

Nooo … Mordere i piedi di Soleil … Bleeeee … #gfvip — Alessia Gioia (@ale_gioiajmk) November 23, 2021

La scena è ovviamente diventata subito virale sui social, dove molti ammiratori del reality di Alfonso Signorini non hanno mancato di precisare il proprio punto di vista. Nel mentre, Alex ha fatto una proposta indecente alla produzione per richiedere una stanza appartata dove poter stare da solo insieme a Soleil.