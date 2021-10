Gf Vip 6: la gravissima accusa di razzismo mossa da Raffaella Fico contro Soleil Sorge

Alcune parole di Soleil Sorge hanno scatenato il disappunto di Raffaella Fico, che ha tacciato la modella italo-americana di razzismo

Le dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip si fanno di ora in ora sempre più interessati. Poco fa, per esempio, Raffaella Fico ha mosso una pesante accusa contro Soleil Sorge, destinata senza dubbio a scatenare parecchie polemiche. Il tutto ha avuto inizio dopo la lite avvenuta fra Alex Belli e Samy Youssef, che ha letteralmente diviso in due la magione romana.

Raffaella Fico sbotta contro Soleil Sorge

Per cercare di riportare la calma, l’ex fiamma di Jeremias Rodríguez ha sbottato contro il gruppo chiedendo di “smettete di urlare come delle scimmie”. Tale frase è stata poi riportata in un secondo momento a Raffaella Fico, traducendola con: “Soleil ha dato della scimmia ad Ainett e Samy”.

Ma se solo glielo facevano notare tutto si risolveva e chiedeva scusa, ma siccome sanno sparlare da dietro partendo da Raffaella che ha messo in mezzo il razzismo, se glielo avrebbe fatto subito notare allora si risolveva la cosa. Invece Soleil in puntata si troverà tutti contro — Angel✨ (@Angess97) September 30, 2021

A quel punto l’ex compagna di Mario Balotelli ha minacciato di dire tutto in puntata, precisando che sono argomenti su cui non transige: “Sono cose che non voglio sentire neanche per gioco. Dare della scimmia ad Ainett e Samy è razzismo. Ha anche preso in giro lui perché non sapeva delle parole in italiano“. Ovviamente, giunta voce a Soleil Sorge, quest’ultima ha provato a spiegarsi, precisando che le sue parole erano state detto in un contesto generale e non riferite a una persona specifica.

Raffaella si riferiva a Pia che è stata vittima di Razzismo , ma il razzismo non c’entra niente con le parole di Soleil — Veruschka (@Verusca34904548) September 30, 2021

Come si evolverà la situazione? Certamente Alfonso Signorini avrà parecchia carne al fuoco per la prossima puntata del reality di Canale 5, che si preannuncia a dir poco scoppiettante.