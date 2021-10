Grande Fratello Vip 6: Manuel Bortuzzo rifiuta i baci della principessa Lulù

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Gf Vip 6 fa acqua da tutte le parti: l'ultimo rifiuto del nuotatore non lascia ben sperare

Quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié appare ormai una storia agli sgoccioli. Nonostante in molti sperassero nella favola tra la principessa e il campione di nuoto, dopo i baci delle prime notti qualcosa è evidentemente cambiato. Nell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, del resto, lo stesso Manuel aveva mostrato quasi del disagio nel vedere le immagini delle coccole con la compagna d’avventura.

Per questo motivo molti spettatori hanno iniziato a intuire che l’interesse in questa liaison era a senso unico.

Se la Selassié continua a spendere bellissime parole per il 22enne, lui invece pare aver tirato letteralmente il freno a mano. Il giovane atleta ha infatti precisato che preferisce andare con calma per non creare illusioni.

Manuel Bortuzzo: i baci negati a Lulù

Negli ultimi tre giorni, peraltro, Manuel Bortuzzo ha rifiutato ben due volte i baci della princess.

Quando infatti Lulà gli si è avvicinata per coccolarlo, lui l’ha subito fermata con la scusa di indossare una camicia costosissima che si sarebbe sporcata con il suo trucco.

Inoltre nelle scorse ore, durante la prova in cui i gieffini si erano truccati come delle statue, prima di farsi fotografare in posa la Selassié ha provato nuovamente a baciare Manuel, che però l’ha bloccata. Dopo un bacio a stampo, Bortuzzo si è peraltro subito pulito la bocca, lasciando intendere di non essere più così bendisposto nei confronti della discendente della dinastia etiope, detronizzata nel 1974.