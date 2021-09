GF Vip, Manuel Bortuzzo: quanto costa la camicia che non voleva sporcare

Manuel Bortuzzo ha interrotto un momento di tenerezza con Lulù perché non voleva sporcare di trucco la camicia. Ecco quanto costa.

Manuel Bortuzzo ha interrotto un momento di tenerezza con Lulù perché non voleva sporcare di trucco la camicia. La camicia indossata dal concorrente ha un costo molto elevato, per questo ha cercato di non rovinarla.

GF Vip, Manuel Bortuzzo allontana Lulù per non sporcare la camicia di trucco

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 settembre 2021, le telecamere del Grande Fratello Vip hanno ripreso Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù mentre erano molto vicini. Il comportamento del nuotatore, però, ha spezzato completamente l’atmosfera romantica che si stava creando. Quando Lulù si è avvicinata per dargli un bacio sul petto, lui l’ha subito fermata e allontanata, preoccupandosi solo di non sporcare la sua camicia di trucco. “La camicia, ti prego.

Questa camicia costa tantissimo” sono state le parole di Bortuzzo.

GF Vip, Manuel Bortuzzo interrompe il momento di tenerezza per la camicia

Manuel Bortuzzo ha interrotto un momento di tenerezza con Lulù per non rovinare la camicia. Questo dettaglio non è sfuggito agli occhi particolarmente attenti dei telespettatori, che si sono divisi sull’argomento. Alcuni pensano che Manuel non sia particolarmente interessato a Lulù, visto che è sempre un po’ schivo con lei.

Altri hanno pensato fosse realmente preoccupato per la camicia. Ma se l’idea di poterla sporcare lo ha spinto ad allontanare la principessa, in molti si sono chiesti quanto possa valere questo indumento.

GF Vip, la camicia di Manuel Bortuzzo

I telespettatori, dopo aver assistito alla scena, si sono mostrati particolarmente curiosi riguardo il marchio e il costo di questa ormai famosa camicia. Su Fanpage.it è stata pubblicata una foto della camicia presa dal sito della casa di moda ETRO, nata nel 1968 e che rappresenta lo stile Made in Italy nel mondo.

Sul portale l’indumento è descritto come “camicia in cotone con fiori pop art“. Il prezzo di questa camicia è di 275 euro e di conseguenza molte persone hanno capito il motivo per cui Manuel non voleva sporcarla.