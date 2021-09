Gf Vip 6: Lucrezia Hailé si lascia andare a una confessione intima su Manuel Bortuzzo

Lucrezia Hailé e Manuel Bortuzzo, attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 6, si sono avvicinati molto all’interno della Casa. I due giovani gieffini si sono anche scambiate diverse confidenze nonché parecchie tenerezze, tra cui teneri baci nella notte. La principessa etiope aveva del resto parlato molto bene del nuotatore, definendolo dolce, vero e altruista: “Mi vivo queste emozioni che mi fanno stare serena.

La sua bontà si vede dagli sguardi e da quello che dice , quindi mi fido tanto”.

Lucrezia parla intimamente di Manuel

Nelle ultime ore, peraltro, la nipote di Hailé Selassié, ultimo imperatore del Corno d’Africa, ha rivelato un dettaglio intimo sull’atleta.

Come sappiamo, a Manuel “lì sotto” funziona tutto bene, come confessato da lui stesso ai suoi compagni di avventura in più di un’occasione. Nelle scorse ore, ad ogni modo, Lucrezia ha risposto a una domanda di Ainett Stephens che le ha chiesto: “Tu sei proprio innamorata?”. Così la 33enne ha replicato prontamente: “Anche lui, gli si è alzato”.

La reazione fisiologica dello sportivo fa pertanto ben pensare Lulù, mentre al contrario pare che Manuel si sia in qualche modo tirato indietro. A non vedere di buon occhio questa possibile liaison è del resto anche il padre del triestino, che ha affermato come la principessa non somigli affatto al prototipo di ragazza che piace a suo figlio.