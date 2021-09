GF Vip, Manuel e Lulù: “Ci metto più tempo. Senza arrivare a dare illusioni”

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 27 settembre con la quinta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié, meglio conosciuta come Lulù. Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia di Manuel Bortuzzo. Giunto di fronte alla porta rossa, Bortuzzo ha affermato: “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo.

Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l’ora”.

Manuel Bortuzzo, la quinta puntata del GF Vip

Tra i protagonisti più amati e seguiti della sesta edizione del reality, Manuel Bortuzzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con la principessa Lulù. Proprio di tale rapporto si è parlato, infatti, nel corso della quinta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha chiamato Lulù in confessionale, per poi mostrarle una clip con i commenti di altri inquilini della casa più spiata d’Italia. A quel punto la principessa, riferendosi a Sophie, ha commentato: “Se le persone non sanno non dovrebbero parlare (…) Non capisco perché dovrebbe parlare“.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, ricordiamo, nei giorni scorsi ha definito la coppia un po’ enfatizzata. La Codegoni, interpellata da Signorini, ha quindi negato di avere mire su Bortuzzo, spiegando di aver voluto dare solo dei consigli in quanto vede lui soffocare.

Manuel Bortuzzo, il rapporto con Lulù

Dal suo canto Manuel Bortuzzo ha commentato: “Per me è tutto un grandissimo piacere (…) Quando ti rendi conto che diventa tanta roba, ci metto più tempo (…) Senza arrivare a dare illusioni“. Sempre nel corso della stessa puntata, inoltre, è intervenuto in collegamento Aldo Montano, che condivide il letto con Bortuzzo. A tal proposito il campione ha affermato: “Se devo tornare sul divano, ci vado. State sereni”.