GF Vip, Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù dopo il bacio: cos’è successo

Storia al capolinea tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié? Nella casa del GF Vip i due sembrano aver preso le distanze.

Dopo il primo bacio scambiato al GF Vip sembra che gli equilibri siano sempre più tesi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié, imprevvisomante più lontani rispetto a prima.

Manuel Bortuzzo e Lulù: cos’è successo

Cosa succede nella casa del GF Vip tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Hailé Selassié? I rapporti tra i due sono sembrati subito speciali durante la loro partecipazione al reality show di Signorini ma poi – dopo un presunto primo bacio scambiato dai due lontano da occhi indiscreti – il nuotatore ha praticamente smesso di stare accanto alla discendente dell’imperatore Hailé Selassié.

Manuel Bortuzzo: il massaggio a Sophie Codegoni

Nelle ultime ore il nuotatore si è mostrato mentre faceva un massaggio a un’altra concorrente, Sophie Codegoni, e a seguire ha parlato con gli altri concorrenti dei rapporti con la sua ex, altra vicenda che avrebbe messo in discussione il suo rapporto con Lulù. Come andranno a finire le cose tra i due?

Manuel Bortuzzo: la vita privata

Prima di entrare nella casa del reality show il nuotatore ha vissuto due storie d’amore importanti: una con l’ex fidanzata storica, Martina Rossi, e a seguire con Federica Pizzi.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy