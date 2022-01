Gf Vip 6: l’infelice uscita di Nathalie Caldonazzo che fa indignare i fan

Sotto attacco anche Nathalie Caldonazzo, accusata di aver usato un infelice epiteto nella Casa del Gf Vip: questa volta saranno presi provvedimenti?

Sta scatenando una nuova accesissima diatriba l’infelice insulto pronunciato da Nathalie Caldonazzo nella Casa del Grande Fratello Vip. Le parole della soubrette romana hanno infatti colpito il pubblico, al punto che ora in molti chiedono che vengano presi dei provvedimenti nei suoi confronti.

Il tutto ha avuto luogo in cucina, mentre i Vipponi erano intenti a preparare la cena. Nathalie ha chiesto qualcosa a Barù, ma subito dopo si è auto-insultata in merito alla coroncina da lei indossata.

È un’uscita tristissima e lo era anche quella sulla maternità. Ma qui non c’è tutta l’indignazione che avete mostrato in altre circostanze. Davvero dire mongoloide con questo tono dispregiativo vi offende meno di dire “quello è come uno scarafaggio…” ? #gfvip pic.twitter.com/Ul9ADKfJaZ

— Baruffa (@Baruffa38525619) January 9, 2022