Gf Vip 6, lo sfogo di Katia Ricciarelli sulla sorella: ‘Non c’è più con la testa’

Gf Vip 6, momento difficile per Katia Ricciarelli, il soprano chiede della sorella: 'Voglio sapere come sta'.

Un momento difficiler per Katia Ricciarelli. Il soprano, ex moglie di Pippo Baudo, è entrata come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 6. Katia si è lasciata andare a uno sfogo nel confessionale. Ha chiesto notizie della sorella, vorrebbe sapere come sta.

La sorella di Katia si trova in una RSA e non è in grado di intendere e di volere. Ricciarelli si è appellata alla produzione del Gf Vip 6 dopo essersi confidata con Alex Belli riguardo alla sua sfera privata. Il suo pensiero è volato subito alla sorella e alla delicata situazione che sta vivendo. Andiamo ora a scoprire cosa è realmente accaduto nella casa più spiata d’Italia.

GF VIP 6, Katia sulla sorella: ‘Non c’è più con la testa’

Katia Ricciarelli ha parlato della delicata situazione riguardante sua sorella, utilizzando le seguenti parole: “Sta lì seduta e parla, non c’è più con la testa”. Dati i suoi problemi di salute molto gravi, la sorella della cantante lirica e attrice si trova in RSA. Katia ha fatto tale confessione all’attore Alex Belli. La 75enne è stata colta da un momento di apprensione e, istintivamente, ha fatto la seguente richiesta alla produzione del Grande Fratello Vip: “Vorrei almeno sapere come sta”.

GF VIP 6, Katia Ricciarelli vuole aggiornamenti sulla sorella

Katia Ricciarelli vorrebbe pertanto ricevere aggiornamenti sulle condizioni di sua sorella. Al momento non è dato sapere se lo staff del Gf Vip 6 esaudirà le richieste della soprano. l’avventura di Katia Ricciarelli al Gf VIP 6 non è poi così “esclusiva”. La sua prima partecipazione a un reality show Mediaset risale al 2006, quando fu concorrente de La Fattoria, condotta da Barbara D’Urso. L’edizione di quell’anno (la terza) si tenne a Ouarzazate (Marocco).

Nonostante le ferree regole vigenti nella casa del Grande Fratello Vip, Katia dimostra di non voler perdere contatti con l’esterno, in nome di un bene superiore: quello della famiglia.

GF VIP 6, lo sfogo di Katia a Silvia Toffanin

Nonostante Katia Ricciarelli sia nota per essere una persona discreta, si ricorda come la cantante lirica si sia sfogata anche con Silvia Toffanin a Verissimo. Katia aveva detto a Silvia Toffanin, al suo tempo, riferendosi alla madre: “Lei ha lavorato tantissimo e in maniera anche molto dura per mantenerci, me e le mie sorelle, poi una è morta a 29 anni, è stato un trauma pazzesco per lei e da lì è iniziato il declino”.