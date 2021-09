Grande Fratello Vip, il confronto tra Tommaso e Valentina

Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto in diretta tra Tommaso e Valentina. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 24 settembre con la quarta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad un confronto in diretta tra Tommaso e Valentina. Ecco cosa è successo.

Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip

Tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si annovera il nome di Tommaso Eletti. Noto per aver partecipato, assieme all’ormai ex fidanzata Valentina, a Temptation Island, Tommaso Eletti nel corso dell’intervista rilasciata alla produzione del reality ha dichiarato: “Di sicuro mi vedo a vivere in America. Come mi presenterei in inglese? Nice to meet you, my name is Tommaso.

Chi non vorrei mai trovare in casa…? Guendalina Tavassi. Non credo di trovare l’amore in casa, non ci faccio molto affidamento. A parte che mi sono appena lasciato dalla mia ragazza che ero molto innamorato, quindi non credi di potermi innamorare subito dopo, però l’amore non si cerca… se arriva non è che lo rifiuto“.

Tommaso Eletti, il confronto con l’ex fidanzata

Noto per aver partecipato a Temptation Island, nel corso della quarta puntata del GF Vip 6, Tommaso Eletti, parlando del rapporto con l’ex fidanzata Valentina Nulla Augusti ha dichiarato: “Non ho più quell’amore che c’era prima. Ho capito che devo fare le esperienze mie”.

Poco dopo è stato chiamato in giardino per avere un confronto con la sua ex, con quest’ultima che ha dichiarato: “Ho apprezzato il tuo discorso commovente, ma ti devi vergognare per come ti sei comportato”.

Ha quindi proseguito: “Dopo il programma sono stata male e ho subito tanti attacchi. Nessuno ha capito il sentimento puro che ci univa, ma nonostante tutto mi sono rialzata”. Per poi aggiungere: “Oggi sono tornata a vestirmi come voglio, senza le tue regole da talebano”. Ma non solo, ha anche affermato: “Quello che nessuno sa che mi hai insultato, minacciato, quando ho ripreso in mano la mia vita. Mi hai tacciata di prostituta e mi sto limitando”.

Tommaso Eletti, scontro tra Valentina e Sonia Bruganelli

Sempre nel corso della quarta puntata del GF Vip 6 si è assistito ad un confronto tra Valentina e l’opinionista Sonia Bruganelli, con quest’ultima che ha dichiarato: “Perché se lo amavi in modo così puro lo hai portato in un programma che ha messo in evidenza i suoi lati più deboli?”. Per poi aggiungere: “Io gli scivoloni me li aspetto più da uno giovane che da una donna matura”. “Nonostante è così piccolo è un grande manipolatore”, ha replicato Valentina.