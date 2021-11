Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo commenta l’ultimo gesto di Lulù Selassié: “Ecco cos’è lei per me”

In un recente confessionale Manuel Bortuzzo ha commentato l’ultimo gesto di Lulù Selassié rivelando cosa pensa veramente di lei

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié era praticamente impossibile, tanto che il nuotatore ha deciso di darci un taglio definitivo. Chiaramente la princess non l’ha presa bene, al punto che prima di accettare di tramutare il loro rapporto in amicizia ha voluto scrivergli una lettera, nonostante il disaccordo delle sorelle Jessica e Clarissa.

Manuel Bortuzzo commenta Lulù in confessionale

A dire la verità, ad ogni modo, il gieffino è apparso felice del gesto della campagna di avventura, tanto che nel “privato” del confessionale ha rivelato cosa pensa davvero delle parole della dolce Lulù. Rimarcando dunque di volerle sempre e comunque bene, Manuel ha ammesso di aver capito bene i sentimenti della sister, dove lei ha pienamente valorizzato quello che l’atleta ha fatto con e per lei.

“Mi ha fatto piacere che mi abbia scritto. Dopo questa, so che lei è in pace, così come io sto in pace e siamo sereni”, ha sottolineato il concorrente.

Anche Aldo Montano ha dichiarato il proprio apprezzamento per il gesto di Lulù, reputandola “la mossa giusta da fare”.

Ovviamente il suo commento non era tanto indirizzato a un eventuale recupero del rapporto di coppia, quanto al sistemare tra loro le cose. “È una ragazza adorabile, tenera e dolce. Quindi ho supportato questo suo desiderio di scrivere”, ha rimarcato ancora lo schermidore, finora particolarmente vicino a Bortuzzo nella loro reciproca avventura a Cinecittà.

Nel mentre le tre sorelle Selassié non stanno passando giorni facili nella magione romana. La loro prima nomination ha infatti portato burrasca nel trio, come confermato da un recente post del reality di Canale 5: