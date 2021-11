GF Vip, Aldo Montano su Alex Belli: “Sembra una fiction montata”

Nel corso della diciannovesima puntata del GF Vip Aldo Montano si è lasciato andare ad un commento che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 15 novembre con la diciannovesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Aldo Montano si è lasciato andare ad un commento che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, la diciannovesima puntata del GF Vip

Nel corso della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip si è tornati a parlare di Alex Belli, della moglie Delia Duran e del rapporto con Soleil. Interpellato dal conduttore, l’attore ha dichiarato: “Non mi piace vedere questi battibecchi. Delia non mi ha dato del coniglio ha detto “come un coniglio cade nella trappola”. Io e Soleil stiamo bene in amicizia, spero che Delia possa entrare qui e capire tutto”.

A quel punto Signorini ha chiesto per quale motivo ha dato la camicia a Soleil. Alex Belli ha quindi dichiarato: “Non gliel’ho data, se l’è presa. Mi fa piacere che possa prendere le mie cose”. L’influencer dal suo canto ha aggiunto: “Sinceramente non me ne frega più di tanto e Delia con tutti gli insulti che mi ha dato se lo merita“.

Alex Belli, le parole di Alfonso Signorini

Sempre nel corso della diciannovesima puntata del GF Vip, Signorini, rivolgendosi ad Alex Belli, ha dichiarato: “Stai recitando un copione, un misto tra Centro Vetrine e The Lady di Lory del Santo? Ogni volta, una tua reazione così plateale e impostata viene vista così dalla Casa, ma è anche condivisa dall’esterno. Perché dai l’impressione che stai recitando una parte, una soap degli anni ’80?”.

Il concorrente del Grande Fratello Vip ha quindi replicato: “Io sono entrato come sono io, al di là della mia voce che è questa.

Vivo quello che sono e puoi chiederlo anche a tutti loro. Vivo senza barriere e senza maschere, ma se viene fuori questo non lo so… Sto vivendo tutta la mia esperienza senza risparmiarmi su niente. Sono due mesi che sono qui dentro e ho vissuto alti e bassi”.

Tra i commenti che non sono passati inosservati quello di Aldo Montano, che a tal proposito ha commentato: “Sembra eccessivo tutto […] Sembra una fiction montata“.

Dal suo canto Adriana Volpe, intervenuta dallo studio, ha voluto sottolineare il fatto che Alex Belli non è sposato con Delia Duran.

“La vostra è una promessa ma non è un matrimonio“. Alex Belli ha replicato: “L’unione tra me e Delia è indissolubile, abbiamo fatto la liturgia della parola. Il valore che abbiamo dato è inestimabile e l’abbiamo sigillato davanti a dio e ai testimoni”.