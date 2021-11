Gf Vip 6, Miriana Trevisan categorica con Nicola Pisu: “Saremo soltanto amici”

Miriana Trevisan sembra aver preso una decisione defintiva sulla storia con Nicola Pisu: le ultime novità relative alla coppia scoppiata

La litigata tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan durante le nomination di lunedì sera al Gf Vip ha notevolmente raffreddato i loro rapporti. L’ex volto di Non è Rai si è anche sfogata con le sue coinquiline sostenendo che non farebbe mai avvicinare un uomo come Nicola a suo figlio.

Nelle ultime ore, tuttavia, le cose sembravano essersi risolte, tanto che nella coppia c’era stato anche un piccolo riavvicinamento. Nonostante ciò, Miriana ha però voluto precisare al gieffino che non intende andare oltre l’amicizia, almeno finché resteranno nella Casa di Cinecittà.

Miriana Trevisan fredda inesorabilmente Nicola Pisu

“Adesso vedo che hai ancora qualcosa che non va, non ci capiamo. Hai avuto delle brutte reazioni con me e non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale.

Sono stati momenti di rabbia troppo forti e mi hai spaventata”. Così ha dunque confessato la Trevisan al figlio di Patrizia Mirigliani, ricordando di essere stata attratta da lui, ma che adesso può anche farne a meno. “Non pensiamo a quello che potrebbe esserci e godiamoci questa bella esperienza”, ha chiosato ancora l’ex moglie di Pago.

Durante la serata Nicola ha però raggiunto Miriana iniziando a farle ancora delle domande sul loro futuro di coppia. Nel dettaglio, il giovane le ha chiesto quante possibilità ci sarebbero per una loro eventuale storia fuori dalla Casa. La showgirl questa volta è stata però più dura del solito, mettendolo definitivamente in friendzone.