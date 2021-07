Gf Vip 6: nel cast anche Alex Belli, Andrea Casalino e Ainett Stephens

Tra i vip che potrebbero prendere parte al Grande Fratello Vip 6 vi sarebbero anche Alex Belli, Ainett Stephens e Andrea Casalino.

Ferve l’attesa per il Grande Fratello Vip 6, che prenderà il via da settembre per la sua sesta edizione consecutiva. Confermate le due opinioniste dello show – Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – sono emerse le prime indiscrezioni sul cast del programma.

GF Vip 6: il cast del programma

Ferve sempre di più l’attesa per la messa in onda del GF Vip 6 e in rete hanno già iniziato a circolare le prime indiscrezioni riguardanti i vip che comporranno il cast del programma. Secondo indiscrezioni anche Alex Belli, Ainett Stephens e Michele Casalino saranno tra i concorrenti dello show, e oltre a loro sarebbero già circolati i nomi di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi (ex fiamma di Belen Rodriguez).

Giovanni Ciacci – che in un primo momento sarebbe stato nominato tra i possibili concorrenti dello show – avrebbe rinunciato a prendere parte al programma. Tra i possibili candidati della nuova edizione del reality show vi sarebbe poi anche Gaia Zorzi, sorella del vincitore della quinta edizione Tommaso Zorzi.

GF Vip 6: le opinioniste

Per la sesta edizione del programma Alfonso Signorini avrebbe scelto in veste di opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ex concorrente dello show.

Sonia Bruganelli ha dichiarato di essere impaziente di poter finalmente prendere parte a quello che sarebbe uno dei suoi show preferiti, e ha svelato cosa le avrebbe consigliato di fare suo marito, Paolo Bonolis, una volta appresa la notizia della sua partecipazione allo show.

GF Vip 6: la frecciatina di Antonella Elia

Mentre Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono dette entusiaste di poter finalmente prendere parte allo show, Antonella Elia ha commentato la notizia della loro partecipazione al programma con una frecciatina al vetriolo: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me.

Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”, ha dichiarato la showgirl, che durante la quinta edizione del reality show era stata criticata per alcune delle sue esternazioni e delle sue polemiche contro i concorrenti.