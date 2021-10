Gf Vip 6, Nicola Pisu si dichiara apertamente su Soleil Sorge: “Vorrei baciarla, provo qualcosa”

Anche Nicola Pisu è rimasto ammaliato dall'avvenenza della bella Soleil Sorge: il gieffino avrà ora il coraggio di dichiararsi?

Soleil Sorge ha mietuto un’altra vittima nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo Tommaso Eletti e Gianmaria Antinolfi, infatti, anche un altro gieffino ha rivelato apertamente di essersi invaghito dell’ex volto di Uomini e Donne. Si tratta niente meno che di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e nipote di Enzo, storico patron di Miss Italia.

Il concorrente 32enne si è appartato nelle scorse ore in camera da letto con Davide Silvestri, dove ha appunto confessato di provare qualcosa per la conturbante coinquilina.

“Provo qualcosa. […] Sono convinto che mi piace. […] Non è che sono innamorato […] però devo dire che mi piace molto. Quando sto con lei, sto bene, […] ma non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla”. Nicola ha anche precisato come ci siano state diverse occasioni in cui avrebbe potuto esternare i propri sentimenti a Soleil, ma poi è stato sempre trattenuto dalla presenza del microfono.

Davide Silvestri consiglia Nicola Pisu

Davide ha così consigliato l’amico nel provare ad andare oltre, in uno step successivo, ma pur sempre con molta calma. “Prima di provare a baciarla devi essere sicuro che non si tiri indietro. Questo devi capirlo tu e non te lo posso dire io. Ci parli, guardi le cose e vedrai che una donna te lo fa capire se le piaci o meno”. Queste dunque le parole dell’ex volto di Vivere: il timido figlio d’arte coglierà questi consigli? Non resta che attendere eventuali sviluppi.