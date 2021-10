Gf Vip 6, Lulù Selassié in lacrime per Manuel Brotuzzo: “Voglio andare via”

Lulù Selassié è apparsa esasperata dall'atteggiamento poco trasparente di Manuel Brotuzzo nella Casa del Gf Vip 6

Dal rientro di Aldo Montano nella casa del Grande Fratello Vip, l’atleta è tornato a dormire insieme a Manuel Bortuzzo, su esplicita richiesta di quest’ultimo. Il fatto ha chiaramente mandato in crisi Lulù Selassié, che nelle scorse ore è scoppiata in lacrime.

Il nuotatore, dal canto suo, ha cercato di trovare un compromesso, alternando una notte con la principessa e l’altra con l’amico e collega. Ma questo escamotage pare tuttavia non bastare alla gieffina, che ha addirittura espresso il pensiero di lasciare il reality.

ma manuel e lulu stanno facendo una notte si e una no a dormire insieme ?#gfvip — ~ℱ𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶 𝒮𝒾𝓂𝑜𝓃𝒶🦋. (@DiomaiutaSimona) October 6, 2021

Lulù, disperata per Manuel, pensa di lasciare la Casa

Precisando di rispettare ogni bisogno di Manuel, Lulù ha difatti sottolineato: “Vorrei essere fuori di qua, vorrei andare via […]. Ho troppi stress qui dentro e non posso più sopportarli. […] Vorrei solo dormire più volte con te, solo questo, voglio stare con te”.

Manuel oggi pomeriggio ha discusso di nuovo con Lulù x sta cosa dei letti e lui ha detto che preferisce dormire con Aldo,ed è immatura quando fa così…vi è chiaro ora? #GFvip — 🏵 Colly 🏵 (@Etnematarepsid) October 6, 2021

Lulù si sta umiliando per una persona che non è interessata.

Piange perché l’essere snobbata le crea insicurezze e lui che fa?

Fa discorsi razionali su come gestire un sentimento che di razionale non ha proprio niente.

Spero si svegli,altrimenti si farà solo del male.#gfvip — Sara🌪 (@__Stand_by) October 5, 2021

Cosa succederà tra i due giovani gieffini? Non resta che seguirli nel prosieguo della loro avventura a Cinecittà per capire come si evolverà la liaison.