Gf Vip 6, rumors sulla lite tra Alex Belli e Aldo Montano: sono arrivati alle mani?

Secondo alcune indiscrezioni, pare che Alex Belli e Aldo Montano siano addirittura arrivati alle mani durante la lite al Gf Vip

La notte di Halloween nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha regalato parecchi momenti di grande suspense. Tra baci bollenti e polemiche in merito, non sono mancati anche attimi di tensione, che hanno visto nella fattispecie come protagonisti Alex Belli e Aldo Montano.

Quelli che difendevano Aldo ora dove sono? Prima o poi ad Aldo gli cadrà questa lurida maschera del cazzo. 🤮🤢#gfvip pic.twitter.com/q7WjSpIVTK — nun me scassate ‘ o cazz (@fanny_l21) November 2, 2021

Aldo Montano e Alex Belli oggi sono quasi arrivati alle mani dopo che lo schermidore toscano – con fare intimidatorio – è andato sopra l’attore e gli ha tirato un colpo sul braccio.

“Dai vieni, vieni, fai la guerra. A te piace la guerra con la lingua? La lingua è il tuo campo“. Alex inizialmente è rimasto spiazzato, per poi dire “Aldo, ehi, dai. Il mio campo non è questo“.

Alex Belli e Gianmaria Antinolfi: rissa nella Casa?

Nel corso della discussione i toni si sono più volte accesi, soprattutto da parte di Alex Belli, aizzato molto probabilmente da qualche bicchiere di troppo. Tuttavia pare che dopo la diretta, nelle camere da letto, dove già qualcuno dormiva, si siano sentite delle urla, mentre la regia ha preferito censurare le relative immagini.

CENSURA-GATE: stanotte Alex e GM sono arrivati alle mani e per evitare la squalifica di entrambi hanno censurato #GFVIP — Agent Beast (@Agent__Beast) November 1, 2021

A proposito di tale scelta da parte della produzione del reality di Canale 5, sui social è subito comparso un rumor che ha lasciato tutti completamente attoniti. Secondo tali recenti indiscrezioni, si è infatti parlato addirittura di una rissa vera a propria tra i due concorrenti.

Cosa sarà davvero successo tra Alex e Gianmaria?