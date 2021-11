GF Vip 6: Soleil Sorge in lacrime dopo il rimprovero di Signorini in diretta

Durante l'ultima diretta del GF Vip 6, Alfonso Signorini ha bacchettato Soleil Sorge provocandone una sofferta reazione: le lacrime della concorrente

Soleil Sorge è nuovamente finita al centro delle polemiche durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata infatti duramente rimproverata da Alfonso Signorini per le sue parole poco carine pronunciate nei confronti di Gianmaria Antinolfi.

Il riferimento, nel dettaglio, è stato alla battuta sull’acido e sullo scarafaggio che l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto qualche giorno fa nella Casa di Cinecittà.

Soleil Sorge affranta per il rimprovero di Signorini

Come detto, il conduttore del reality di Canale 5 ha infatti sonoramente bacchettato la giovane concorrente in diretta, provocandone poi una grossa quanto inattesa reazione. Dopo la puntata Solei è scoppiata letteralmente in lacrime sostenendo di essere stata fraintesa, nonostante avesse ampiamente provato a giustificarsi dicendo di non avere nessuna intenzione di fare un paragone reale tra il suo ex e lo scarafaggio, che anche con l’acido addosso non muore mai.

Strumentalizzare una frase per screditare una persona é la vera schifezza. Ora sapendo anche che quella disgrazia Soleil l’ha vissuta da vicino non oso immaginare come possa sentirsi ora.#GFvip #SoleilSorge #soleil pic.twitter.com/4rXMRodBmc — Fabi ✨ (@PrelemiLover) November 2, 2021

Dopo la diretta del GF Vip, Soleil Sorge è dunque tornata a parlare dell’accaduto con i suoi compagni d’avventura e soprattutto con Gianmaria. L’influencer ha così ammesso di essere dispiaciuta per le sue parole, dal momento che il tema dell’acido lo ha vissuto persino in famiglia.