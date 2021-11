Gf Vip 6: Sophie Codegoni al centro di una forte discussione con mezza Casa

Sophie ha dovuto affrontare una forte litigata con alcune concorrenti nella Casa del Gf Vip: ecco cosa è successo all'ex tronista

In queste ore sta diventando una questione di stato la poca pulizia nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio alcuni piatti non lavati hanno peraltro causato nuovi malumori tra i concorrenti, in particolare in Katia Ricciarelli, che non è rimasta a guardare.

La soprana si è scagliata nella fattispecie contro Sophie Codegoni, la quale non avrebbe assolto al proprio turno di pulizie.

Sophie rimproverata da tutti nella Casa di Cinecittà

Stufa di sentirsi ancora rimproverata, l’ex tronista di Uomini e Donne si è così recata in cucina a lavare i bicchieri. La giovane gieffina ha tuttavia ribadito indispettita di aver sempre rispettato i suoi turni. Alle accuse di Katia di sono però a quel punto aggiunte anche quelle di Jessica Selassiè e Manila Nazzaro, che hanno rimproverato Sophie di mancare di rispetto a chi svolge regolarmente le proprie mansioni.

Sophie, ancor più stizzita, ha dunque asserito che sono altre le persone che non hanno mai lavato le stoviglie. La Nazzaro l’ha pertanto invitata a fare i nomi, ma la Codegoni si è rifiutata.

Ad assistere all’intera discussione insieme ad Alex Belli c’era Soleil Sorge, che non ha mancato di cogliere l’occasione per dire la sua sulla “rivale”. L’influencer ha infatti rimarcato come l’ ex tronista debba, secondo lei, lavorare di più sul suo carattere, cercando di smorzare la permalosità e di accettare i rimproveri e i consigli. Come giustamente sottolineato da un post del Gf Vip, tra le due giovani donne è guerra aperta?