Gf Vip 6: urla dall’esterno rivolte ad Aldo Montano dopo la lite con Alex Belli

Dopo la dura lite con Alex Belli, ad Aldo Montano sono arrivate delle urla dall'esterno della Casa del Grande Fratello Vip

Aldo Montano è diventato senza dubbio il protagonista numero uno delle chat sul Grande Fratello Vip dopo la lite con Alex Belli. A seguito della spiacevole parentesi, lo schermitore si è molto dispiaciuto, arrivando anche a sostenere di voler lasciare il reality.

Gli altri Vipponi hanno tuttavia cercato di farlo ragionare, mentre il pubblico si è diviso tra chi ha preso le sue difese e chi invece si è schierato dalla parte dell’attore.

Aldo Montano e le urla fuori dalla Casa

A dare supporto proprio allo sportivo ci hanno caldamente pensato alcuni suoi fan, che radunatisi fuori dalle mura di Cinecittà gli hanno urlato tutto il loro amore e il loro sostegno.

In quel momento in giardino era presente anche Soleil Sorge, rimasta visibilmente allibita dal concreto messaggio d’affetto dei fan per Aldo Montano. Poco dopo è arrivata anche la reazione dello stesso atleta, che in risposta a tale gesto ha fatto un cuore con le mani rivolgendosi alla telecamera.

Dai ragazzi ma qui Alex ha provocato Aldo ,perché non lo dite ? Perché mettete i video a metà? Alex continuava a dire “è uscito l Aldo che volevo” “saliamo sul ring”. Però si diamo la colpa ad Aldo #gfvip pic.twitter.com/opt6lvLKtv — 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧 🐨 ⁷ ⁸ ⁵ (@lovessnam) November 2, 2021

Chiaramente sui social l’argomento del litigio tra i due gieffini è diventato virale e sarà certamente il clou della prossima diretta del reality di Canale 5.