GF Vip 7, Bruganelli scelta dopo il no della De Lellis: l’indiscrezione

GF Vip 7, Sonia Bruganelli scelta dopo il no di Giulia De Lellis: a bocciare l'ex di Damante i vertici Mediaset.

Sonia Bruganelli, nonostante avesse detto addio al ruolo di opinionista del GF Vip, è tornata sui suoi passi. Stando ad alcune indiscrezioni, però, la moglie di Paolo Bonolis è stata scelta dopo il no di Giulia De Lellis.

GF Vip: Bruganelli scelta dopo il no della De Lellis

“Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista“, aveva dichiarato Sonia Bruganelli al termine della sesta edizione del GF Vip. La moglie di Paolo Bonolis aveva così detto addio al reality più spiato d’Italia e i telespettatori avevano creduto alle sue parole. A distanza di qualche mese, però, Sonia è tornata sui suoi passi e ha deciso di accettare il “corteggiamento serrato” di Alfonso Signorini. Stando ad un’indiscrezione lanciata dal giornalista Davide Maggio, la Bruganelli non è stata la prima scelta.

Al suo posto, il conduttore aveva schierato Giulia De Lellis.

Bruganelli promossa, De Lellis bocciata

“Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti. Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata dai mamma santissima di Cologno.

Il suo nome? Giulia De Lellis“, scrive Davide Maggio. Pertanto, Sonia è stata scelta solo quando i vertici di Mediaset hanno bocciato l’ex fidanzata di Andrea Damante.

Chi ci sarà accanto alla Bruganelli?

Indiscrezioni su Bruganelli – De Lellis a parte, chi sarà l’altra opinionista del GF Vip 7? Stando a quanto sostiene TvBlog, Sonia avrà al suo fianco Orietta Berti. Un’accoppiata un tantino assurda, che potrebbe non essere affatto vincente.

Non possiamo fare altro che attendere qualche altra notizia ufficiale.