GF Vip 7, svelate le iniziali di un concorrente ufficiale: chi è il Vippone scelto da Signorini?

Il GF Vip 7 aprirà i battenti lunedì 19 settembre, ma Alfonso Signorini è già al lavoro da un po’. Stando ad alcune indiscrezioni, il conduttore sta preparando un cast parecchio diverso rispetto al passato. Nelle ultime ore, sono state diffuse le iniziali del primo concorrente ufficiale: di chi si tratta?

GF Vip 7: diffuse le iniziali del primo concorrente ufficiale

Alfonso Signorini, stando a quanto sostiene TvBlog, sta creando un cast del GF Vip 7 parecchio diverso rispetto agli anni passati. Pare che il conduttore abbia deciso di puntare su volti “non per forza frequentatori di riviste di gossip“. L’intenzione è quella di scegliere Vipponi che abbiano una storia forte alle spalle, in modo da dare risalto al vissuto piuttosto che agli scoop. Nelle ultime ore, il giornalista Davide Maggio ha reso pubbliche le iniziali del primo concorrente ufficiale.

Le iniziali del primo concorrente del GF Vip 7

Secondo Maggio, il primo Vippone arruolato da Signorini è “CM“. Ovviamente non abbiamo alcuna certezza sull’identità del presunto concorrente, ma possiamo comunque farci un’idea. Sappiamo, ad esempio, che non si tratta di Cristiano Malgioglio, che è impegnato in giuria a Tale e Quale Show e dovrebbe anche condurre un format in Rai. Di personaggi che rispondono a “CM” ne abbiamo tanti: da Marco Carta a Marco Cucolo, passando per Maria Grazia Cucinotta, Michele Cucuzza, Manuel Casella, Massimo Ciavarro, Matteo Cambi, Massimo Ceccherini e Carolina Marconi.

Chi sarà CM?

Chi sarà “CM“? Per il momento non è dato saperlo. E’ bene sottolineare che le iniziali del primo concorrente ufficiale del GF Vip 7 non sono state diffuse da Signorini & Co, ma da Maggio. Pertanto, dobbiamo prendere l’indiscrezione con le solite ‘pinze’. Stando al chiacchiericcio, tra i Vipponi potrebbero esserci: Max Felicitas, Chadia Rodriguez, Patrizia Groppelli, Evelina Sgarbi, Alvaro Vitali, Marina Fiordaliso, Antonino Spinalbese e Guendalina Canessa.