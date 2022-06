Soleil Sorge al GF Vip 7, quale sarebbe il suo ruolo: l’indiscrezione

Soleil Sorge al GF Vip 7, quale sarebbe il suo ruolo: il dettaglio con Alfonso Signorini non sfugge ai fan.

Dopo le sue avventure al GF Vip 6 come concorrente, a La Pupa e il Secchione Show come opinionista e all’Isola dei Famosi 2022 come piratessa, Soleil Sorge potrebbe tornare in televisione. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, l’influencer italo-americana potrebbe sbarcare ancora una volta nel reality più spiato d’Italia.

Quale sarebbe il suo ruolo?

Soleil Sorge al GF Vip 7: l’indiscrezione

La stagione televisiva appena trascorsa ha visto una Vip onnipresente, almeno sulle reti Mediaset. Stiamo parlando dell’influencer italo-americana Soleil Sorge. Il primo ingaggio è stato quello al GF Vip 6 dove, grazie alla “chimica artistica” con Alex Belli, si è fatta conoscere. Subito dopo è stata chiamata da Barbara D’Urso come opionista de La Pupa e il Secchione Show.

Infine, Ilary Blasi l’ha arruolata come piratessa lampo dell’Isola dei Famosi 2022. Insomma, da settembre 2021 a maggio 2022, Soleil ha vissuto di pane e televisione. Adesso si sta concedendo un po’ di relax, ma sembra che tra qualche mese possa nuovamente essere un volto fisso del GF Vip.

Soleil Sorge al GF Vip 7: quale sarebbe il suo ruolo?

La notizia bomba sulla Sorge al GF Vip 7 è stata lanciata dal settimanale Novella 2000.

Nella rubrica Up & Down curata dal direttore Roberto Alessi, si legge:

“Che lavoro fa Soleil Sorge? Scrivono di lei che è una modella che non sfila, una showgirl che non balla né canta, né conduce, una influencer che per buona parte dell’ultimo anno non ha postato chiusa com’era nella Casa del Gf Vip (ma che ha comunque un milione e duecentomila follower). La verità è che è una professionista dei reality show, Da Uomini e Donne, scelta di Luca Onestini, al Grande Fratello Vip, alla Pupa e il Secchione fino all’Isola dei Famosi E mi assicurano che ci sarà nel prossimo GFVip. Ormai fa parte dell’arredamento? Almeno pagano bene“.

Che ruolo avrebbe la Sorge al GF Vip 7? Al momento, non è dato saperlo, ma non dovrebbe vestire i panni di concorrente.

Soleil insieme ad Alfonso Signorini

Oltre all’indiscrezione lanciata dal settimanale Novella 2000, c’è un dettaglio che i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di cogliere. Nelle ultime ore, Soleil e Alfonso Signorini sono apparsi insieme su Instagram. Possibile che stiano trascorrendo le vacanze fianco a fianco in vista del lavoro al GF Vip 7? Non ne abbiamo la certezza, ma pare proprio di sì.