GF Vip 7, concorrente esclusa per aver spoilerato la sua partecipazione: di chi si tratta?

Una concorrente del GF Vip 7, in partenza a settembre, è stata esclusa all’ultimo minuto perché ha spoilerato la sua partecipazione sui social. Alfonso Signorini, ancor prima della partenza, deve fare i conti con i primi incidenti di percorso.

GF Vip 7: concorrente esclusa per aver spoilerato la sua partecipazione

Stando a quanto sostiene l’esperto di gossip Amedeo Venza, una concorrente del GF Vip 7 è stata esclusa dal cast perché ha spoilerato la sua presenza via social. Stiamo parlando della prof di corsivo Elisa Esposito. La ragazza, diventata popolare su TikTok grazie al suo strano modo di parlare, aveva fatto sapere di essere stata contattata per un colloquio dagli autori del reality più spiato d’Italia. Sarebbe stata proprio questa mossa a far saltare il suo ingresso.

L’indiscrezione su Elisa Esposito

Amedeo Venza, via Instagram, ha scritto:

“Niente GF Vip per Elisa Esposito… l’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata convocata per un colloquio”.

Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, la concorrente del GF Vip sarebbe esclusa dal nuovo cast dei Vipponi. Al momento, è bene sottolinearlo, Alfonso Signorini non ha confermato questa notizia, così come non ha ufficializzato le identità dei gieffini.

Quando inizia il GF Vip 7?

Al momento, per quel che riguarda il GF Vip 7, abbiamo solo due conferme: la data d’inizio e il nome delle opinioniste. Il reality più spiato d’Italia debutterà su Canale 5 lunedì 12 settembre 2022, mentre le donne che affiancheranno Alfonso Signorini sono Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.