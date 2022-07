GF Vip 7, tre ex Vipponi dell'ultima edizione tornano in Casa: Alfonso Signorini li ha arruolati per creare scompiglio.

Il GF Vip 7 aprirà i battenti a settembre, ma Alfonso Signorini è al lavoro già da un po’ per creare un cast che riesca a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il conduttore avrebbe arruolato tre ex Vipponi dell’ultima edizione.

Di chi si tratta?

GF Vip 7: tre ex Vipponi tornano in Casa

Alfonso Signorini, al timone del GF Vip 7 per la terza stagione consecutiva, si sta occupando dei nuovi Vipponi. Al momento, il conduttore sui è limitato a lanciare indizi social sui primi quattro concorrenti. Anche se non sono stati ancora confermati, i gieffini che hanno già firmato il contratto sono: Chadia Rodriguez, Pamela Prati, Giorgio Ciupilan e Ginevra Lamborghini.

Nelle ultime ore, un’indiscrezione interessante vede anche tre ex Vipponi dell’ultima edizione pronti per tornare in Casa.

Chi sono i tre ex Vipponi del GF Vip 6?

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Signorini avrebbe chiesto a tre concorrenti del GF Vip 6 di tornare ancora una volta in Casa. Il loro compito? Creare scompiglio. I Vipponi in questione dovrebbero essere: Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani.

E’ bene sottolineare che la loro permanenza nel reality più spiato d’Italia non dovrebbe essere fissa, ma durare “qualche puntata”.

GF Vip 7: i papabili concorrenti

Oltre ai quattro concorrenti citati sopra che dovrebbero essere certi, pronti a diventare Vipponi del GF Vip 7 potrebbero essere: Rita Dalla Chiesa, Antonino Spinalbese, Asia Gianese, Charlie Gnocchi, Patrizia De Blanck con Lorenzo Castelluccio, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi.