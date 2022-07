Ginevra Lamborghini è la quarta concorrente del GF Vip 7: l'anello con pietra di ametista appartiene a lei.

Il cast del GF Vip 7 sta prendendo forma e Alfonso Signorini ha svelato l’indizio sul quarto concorrente. Sembra che la Vippona in questione risponda al nome di Ginevra Lamborghini, sorella della famosa Elettra.

Ginevra Lamborghini, se l’indizio lanciato da Alfonso Signorini sui social è stato letto correttamente, è la quarta concorrente del GF Vip 7. Il conduttore del reality più spiato d’Italia ha mostrato su Instagram un anello con pietra ametista e sembra che sia lo stesso che la ragazza indossa quotidianamente. La ‘conferma’ arriva da Whoopsee, che ha scritto:

“Noi di Whoopsee possiamo rivelarvi in esclusiva chi sarà una delle concorrenti a varcare la soglia dell’agognata porta rossa: stiamo parlando di Ginevra Lamborghini. Sorella d’arte della più nota Elettra, con lei condivide la passione per la musica, sua attuale attività, nonostante i rapporti non sembrerebbero essere dei migliori. In famiglia infatti, Ginevra è stata l’unica a non aver partecipato al matrimonio della sorella con Afrojack, svoltosi nel 2020″.

Se Ginevra dovesse davvero essere concorrente del GF Vip 7, significa che ha fatto pace con Signorini. I due avevano discusso durante la quinta edizione del reality, quando la ragazza era stata arruolata come Vippona da buttare in Casa prima di Natale. La Lamborghini, però, pretendeva un trattamento di favore che ha fatto infuriare Alfonso. All’epoca, nel corso di una puntata di Casa Chi, il conduttore aveva tuonato:

“Lei pretendeva a livello contrattuale che una volta entrata nella casa noi non potessimo parlare né di sua sorella Elettra, con cui non va d’accordo, né della sua famiglia. E allora di che parliamo, scusa? Entri in casa perché sei Ginevra Lamborghini, mica perché sei Ginevra Rossi. Se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la storica famiglia da cui provieni, di che parliamo della tua linea di moda? Ma mica sei Donatella Versace amore. E quindi niente, stai a casa ed arrivederci: me ne faccio una ragione, ci sono altri problemi nella vita”.