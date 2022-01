GF Vip, Alex Belli abbandona per sempre? Il tweet: “Non è più il mio game”

Alex Belli non tornerà più nello studio del Grande Fratello Vip? Il suo tweet sta facendo pensare ad un possibile abbandono.

Alex Belli non tornerà più nello studio del Grande Fratello Vip? Il suo tweet sta facendo pensare ad un possibile abbandono, dopo la difficile puntata di ieri sera, in cui è stato cacciato dallo studio da Alfonso Signorini.

GF Vip, Alex Belli abbandona per sempre? Una diretta difficile

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 24 gennaio è stata particolarmente ricca di colpi di scena, ma per alcuni dei protagonisti è stata sicuramente molto difficile e pesante. Come sempre, Alex Belli è stato uno dei protagonisti assoluti, insieme alla moglie Delia Duran e a Soleil Sorge. C’è stato l’ennesimo confronto tra i protagonisti di questo triangolo, che non ha ancora portato ad un quadro chiaro di quello che è successo.

GF Vip, Alex Belli abbandona per sempre? La discussione con Signorini

Alex Belli, durante la diretta, ha avuto uno scontro anche con Alfonso Signorini. Il conduttore lo ha cacciato dallo studio, perché non riusciva a lavorare e a proseguire il suo discorso senza essere interrotto dall’attore. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui Alex Belli potrebbe non tornare in studio le prossime puntate. Un tweet scritto dallo stesso Belli ha dato l’impressione che possa aver preso questa decisione importante.

GF Vip, Alex Belli abbandona per sempre? “Non è più il mio game”

“GAME OVER. Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!” ha scritto Alex Belli sul suo profilo di Twitter, che poi ha ricondiviso su Instagram.