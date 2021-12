Alex Belli è entrato in crisi al Grande Fratello Vip, dopo che nessuno dei suoi parenti gli ha risposto al telefono, a differenza dei suoi concorrenti

GF Vip, Alex Belli è in crisi: nessuno dei suoi parenti gli ha risposto al telefono

Non è un bel momento per Alex Belli, che probabilmente ha accusato molto la solitudine negli ultimi giorni. I vip sono nella casa da settembre e hanno avuto davvero poche occasioni per confrontarsi con i propri cari. Il Grande Fratello Vip ha dato l’occasione ad ogni concorrente di parlare al telefono con i propri parenti, amici o manager. Quando è arrivato il momento di Alex Belli, però, nessuno tra i suoi parenti ha risposto al telefono, neanche la moglie Delia Duran, con cui il rapporto in questo momento è davvero molto delicato.

GF Vip, Alex Belli è in crisi: la scenata davanti alla porta rossa

Una decisione molto coerente con quella presa qualche giorno prima, quando tutti i parenti hanno inviato un video ai concorrenti per salutarli, tranne quelli di Alex Belli, che non l’ha presa bene. Questa scelta ha fatto perdere la pazienza ad Alex Belli, che ha avuto una crisi molto forte e ha fatto una vera e propria sceneggiata davanti alla porta rossa.

“Apritemi sta porta, vaff…..o, non me ne frega un c…o di questo gioco di m…a! Apritemi c…o! Non sono scenate me ne vado a f…..o” ha urlato l’attore. Ovviamente Alex Belli non si è ritirato, anzi Davide Silvestri ha dichiarato che aveva prima chiesto in confessionare di bloccare la porta rossa.

GF Vip, Alex Belli è in crisi: i parenti non gli rispondono al telefono

Il Grande Fratello Vip ha chiamato Alex Belli in confessionale per farlo parlare con qualche suo caro, come hanno fatto anche i suoi compagni. Lui ha chiamato ben cinque numeri diversi ma nessuno ha risposto. “Ho chiamato cinque numeri diversi e non ha risposto nessuno. L’unico che ha risposto è stato l’idraulico” ha dichiarato Belli. Ma chi chiamerebbe il proprio idraulico nell’unica chiamata che si può fare in confessionale? Molti utenti del web stanno insinuando che “idraulico” sia un nome in codice per riferirsi ad un’altra persona. Questo idraulico lo avrebbe magicamente convinto a rimanere nella Casa e accettare il prolungamento.