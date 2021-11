GF Vip, Alex Belli e Soleil: “È una forma d’amore un po’ diversa”

Nel corso della ventitreesima puntata del GF Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil. Ecco cosa è successo

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 29 novembre con la ventitreesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, bacio per la Turandot

Anche nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due sono di recente finiti al centro dell’attenzione per via della gelosia di Delia Duran e dei confronti avuti con quest’ultima. Se tutto questo non bastasse, di recente hanno destato scalpore per via del bacio alla fine della Turandot, portata in scena nel corso della diretta di sabato 27 novembre.

Alex Belli, il rapporto con Soleil

Sempre nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip, dopo aver visto la clip del bacio, Alex Belli ha affermato: “Ogni cosa che si fa qua dentro non va mai bene, in scena io faccio l’attore… è un riadattamento televisivo”. Il conduttore Signorini ha quindi sottolineato come quello non è un bacio scenico, tanto da affermare: “Una mia amica non la bacio con quell’impeto o passione”.

Soleil dal suo canto ha commentato: “L’avevamo programmato diversamente, poi l’emozione, la pioggia ci ha fatto entrare nel ruolo”. L’attore, interpellato sempre dal conduttore, ha poi aggiunto: “Se Delia ha capito il mio discorso ha reagito come deve, non so più come spiegarvelo che c’è una bella complicità, è una forma d’amore un po’ diversa. Quando mi date un ruolo cerco di farlo”. Signorini ha proseguito: “Io vi ho chiesto di darvi un bacio vero ma non immagino così, voi ci avete messo del vostro”.

Inevitabili i commenti degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia in merito al rapporto tra Alex Belli e Soleil. Katia Ricciarelli, ad esempio, ha affermato: “Più sto qui con loro più li vedo attaccati, ci deve essere qualcosa”. “Vedo molto più coinvolta Soleil”, ha detto Sonia Bruganelli, mentre Adriana Volpe ha aggiunto: “Povera Delia”.