Gf Vip, Alex Belli furioso: il litigio con Carmen Russo e Clarissa Selassié

Alex Belli ha rimproverato Clarissa e Carmen: per l'attore, le due gieffine sono troppo prese dalla preparazioni dei pasti, anche quando non necessario.

Un litigio probabilmente futile e di poco conto, sicuramente inaspettato: al Gf Vip, reality sempre animato da nuovi amori e numerosi dibattiti, è scoppiata una lite tra Alex Belli, Clarissa Selassié e Carmen Russo.

Gf Vip, Alex Belli furioso: il litigio con Carmen e Clarissa

Lui è uno dei protagonisti più chiacchierati (e discussi) della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La giovane Clarissa si sta facendo conoscere al fianco delle sue due sorelle e l’inarrestabile Carmen Russo tra le mura di Cinecittà si dedica a una nuova avventura.

Tra loro non sono mancate le discussioni.

La colpa? Semplicemente la preparazione di un pasto.

Alex Belli furioso, il litigio con Carmen e Clarissa: cos’è successo?

Subito dopo il pranzo di lunedì 22 novembre 2021, poche ore prima della nuova puntata del reality più seguito del momento, Carmen e Clarissa si sono messe a preparare la cena, in modo tale che – una volta spenti i riflettori della prima serata – il pasto fosse già pronto. La frenesia delle due gieffine non sembra sia stata gradita dall’attore.

Alex Belli, infatti, ha rimproverato le due coinquiline. Per lui sono sempre troppo prese dalla preparazione dei pasti, anche quando non necessario e non fanno vivere tranquillamente gli altri concorrenti.

Alex Belli, il litigio con Carmen e Clarissa e la sintonia con Soleil

A far parlare di Alex non è tanto il litigio con Clarissa Selassié e Carmen Russo, quanto la sua sintonia con Soleil, che continua a far discutere.

I due definiscono il loro rapporto una bella amicizia e parlano di “chimica artistica”.

Una certa vicinanza tra loro, che appare sempre più stretta, potrebbe alimentare voci e gossip.